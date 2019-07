Usa: segretario al Lavoro Acosta si dimette dopo polemiche per gestione caso Epstein (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acosta ha detto che il suo ufficio è intervenuto solo dopo che i pubblici ministeri erano pronti a lasciare Epstein a piede libero. "In poche parole, l'ufficio del procuratore statale di Palm Beach era pronto a lasciare Epstein a piede libero, senza carcere", ha detto. Acosta ha sostenuto che è stato il suo ufficio ad ottenere la prigione, il risarcimento e la registrazione di Epstein come molestatore sessuale. "Riteniamo di aver proceduto in modo appropriato, basato su prove, non solo sulla mia opinione (...), c'e valore nell'aver ottenuto una dichiarazione di colpevolezza e averlo registrato", ha detto. (segue) (Was)