Usa: segretario al Lavoro Acosta si dimette dopo polemiche per gestione caso Epstein (4)

- Le parole di Acosta giungono dopo giorni di polemiche e richieste di dimissioni avanzate dai Democratici, per il suo coinvolgimento nel precedente processo contro Epstein. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era intervenuto dicendo che la sua amministrazione avrebbe valutato “attentamente” il ruolo del segretario nel caso che vede coinvolto il miliardario Jeffrey Epstein. "È stato davvero un grande segretario del Lavoro, al resto dobbiamo dare un'occhiata, dobbiamo valutarlo con molta attenzione", ha detto Trump ai giornalisti durante il suo incontro con l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani. "Si parla di molto tempo fa e per una decisione presa, penso, non da lui ma da molte persone (...) Lo vedremo con molta attenzione", ha aggiunto Trump. La presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi e il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, oltre a diversi candidati alla presidenza democratica, hanno chiesto le dimissioni di Acosta in relazione al suo ruolo nel patteggiamento giudicato come troppo indulgente. (Was)