Usa: incerta la data dell'udienza di Mueller davanti al Congresso

- La testimonianza dell'ex consigliere speciale Robert Mueller davanti al Congresso sarà ritardata di almeno una settimana per dare ai legislatori la possibilità di avere più tempo a disposizione per interrogarlo sulle indagini in merito all'ingerenza russa nelle elezioni del 2016 e sulla possibile ostruzione della giustizia da parte del presidente Donald Trump. L'udienza era prevista per il 17 luglio, ma questa mattina la data era stata spostata al 24 luglio. Dopo una riunione dei deputati democratici della Camera dei rappresentanti però non vi è alcuna certezza su quando l'audizione si terrà, per via delle preoccupazioni di alcuni democratici circa il tempo assegnato per l'interrogatorio dell'ex consigliere speciale. (segue) (Was)