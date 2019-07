Usa: incerta la data dell'udienza di Mueller davanti al Congresso (2)

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera, Jerrold Nadler, sta negoziando con la squadra di Mueller per una sessione di interrogatorio più lunga, che una nuova data potrebbe consentire. Le due ore di tempo originariamente assegnate per l'interrogatorio erano diventate un punto di contesa all'interno del caucus democratico perché rischiava di impedire ad alcuni membri democratici di fare domande. La tanto attesa testimonianza di Mueller arriverà dopo che più di 80 parlamentari democratici hanno chiesto la procedura di impeachment contro Trump, e sperano che la testimonianza di Mueller aumenti il consenso del pubblico per destituire il presidente. (Was)