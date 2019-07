Brasile: stabile a maggio il settore dei servizi

- Il volume economico del settore dei servizi in Brasile è rimasto stabile nel mese di maggio 2019, dopo una debole crescita dello 0,3 per cento registrata ad aprile. A causa del calo registrato nei primi tre mesi dell'anno, tuttavia, il settore accumula una perdita dell'1,6 per cento nel primo semestre dell'anno. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), in occasione della pubblicazione del sondaggio mensile. Tuttavia in comparazione con i dati dello scorso anno il settore è cresciuto del 4,8 per cento rispetto a maggio 2018, e accumula una crescita dell'1,1 per cento negli ultimi 12 mesi. Quanto ai ricavi nominali del settore questi sono cresciuti dello 0,6 per cento rispetto ad aprile 2019, del 9,2 per cento rispetto a maggio 2018 e del 4,3 per cento nei 12 mesi accumulati. A quattro delle cinque attività hanno segnato una progressione: il settore altri servizi (2,6 per cento), il settore dei servizi di informazione e comunicazione (1,7 per cento), il settore dei servizi professionali, amministrativi e complementari (0,7 per cento) e il settore dei servizi forniti alle famiglie (0,5 per cento). Tuttavia il settore trasporti, servizi ausiliari per il trasporto e posta, che da solo rappresenta la quota maggiore dei servizi, è diminuito dello 0,6 per cento (Brb)