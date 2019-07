Usa: Camera approva finanziamenti per difesa da 733 miliardi di dollari (2)

- Il disegno di legge approva un budget militare più ridotto di quello voluto dai Repubblicani, blocca l'azione militare contro l'Iran senza la previa approvazione del Congresso, rovescia il divieto di arruolamento per i transgender voluto da Trump, ostacola la possibilità di attingere al bilancio della difesa per costruire alcune parti del muro di confine tra Stati Uniti e Messico e pone limiti ai programmi di armamento nucleare. La legislazione include anche una riorganizzazione della missione spaziale militare, creando un nuovo Corpo Spaziale sotto l'Air Force. La Ndaa è ancora lontana dal diventare legge. Nei prossimi mesi, i legislatori dovranno presentare una versione di compromesso tra quella approvata dalla Camera e quella approvata il mese scorso al Senato, dove i Repubblicani di Trump hanno la maggioranza. (Was)