Brasile: Ibge, produzione industriale in calo in sette Stati e nel nord-est a maggio

- La produzione industriale è diminuita maggio 2019 in otto dei quindici distretti industriali esaminati da parte dell'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), rispetto al mese precedente. Lo riporta l'Ibge in occasione della pubblicazione del sondaggio mensile sull'industria, presentato oggi, 12 luglio. Secondo i dati, il calo maggiore è stato osservato nel distretto industriale dello stato dello Spirito Santo (-2,2 per cento). In calo anche la produzione nei distretti negli Stadi del Rio Grande do Sul (-1,4 per cento), Santa Catarina (-1,3 per cento), Minas Gerais (-1 per cento), Ceará (-0,9 per cento), Mato Grosso 0,7 per cento) e Pernambuco (-0,6 per cento) di seguito. Nei distretti di sette stati si è registrata invece una crescita. In particolare nello Stato del Parà si è raggiunta una crescita record, pari al 59,1 per cento in più, grazie alla ripresa del settore dell'estrazione mineraria nello stato. Una crescita è stata realizzata nei distretti degli stati di Rio de Janeiro (8,8 per cento), Goiás (1,6 per cento), Amazonas (1,2 per cento), Bahia (1,1 per cento), Paraná (0,7 per cento) e San Paolo (0,1 per cento). (segue) (Brb)