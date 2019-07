Brasile: Ibge, produzione industriale in calo in sette Stati e nel nord-est a maggio (3)

- Secondo l'Ibge 18 dei 26 settori esaminati mostrano una flessione della produzione a maggio, rispetto al mese immediatamente precedente. Il settore maggiormente in calo è stato quello della produzione di veicoli, diminuito del 2,4 per cento rispetto ad aprile. Altre flessioni significative riguardano il settore delle bevande (-3,5 per cento), il settore pelletteria, articoli da viaggio e calzature (-7,1 per cento) e i prodotti chimici (-2 per cento). Di contro, l'industria estrattiva è stato il settore che ha rappresentato l'impatto maggiormente positivo nel mese di maggio, con una crescita della produzione del 9,2 per cento. Il risultato, tra l'altro, ha interrotto una sequenza negativa di quattro mesi consecutivi in flessione, recuperando parzialmente le perdite del 25,6 per cento accumulate tra gennaio e aprile come effetto della tragedia della miniera di ferro della Vale di Brumadinho. Un altro importante impatto positivo sul dato del mese è venuto dai prodotti petroliferi e dai biocarburanti, la cui produzione è cresciuta del 3,2 per cento, interrompendo una serie negativa di due mesi consecutivi di calo. (segue) (Brb)