Brasile: Ibge, produzione industriale in calo in sette Stati e nel nord-est a maggio (5)

- All'inizio dell'anno la previsione di crescita sia della Banca centrale che del governo era del 2,5 per cento. Le revisioni al ribasso rispetto alla crescita dell'economia sono state costanti dall'inizio dell'anno, si sono intensificate dopo la divulgazione del dato ufficiale della crescita del Pil dello 2018 da parte dell'Istituto brasiliano di economia e statistica (Ibge), appena + 1,1 per cento, e si sono aggravate ulteriormente dopo la diffusione del dato del primo trimestre del 2019 nel quale è stata registrata una contrazione dell'economia dello 0,2 che ha portato il paese in recessione tecnica. (segue) (Brb)