Brasile: Ibge, produzione industriale in calo in sette Stati e nel nord-est a maggio (6)

- La Bc ha sottolineato che l'economia brasiliana continua a operare con "un alto livello di pigrizia dei fattori di produzione, riflesso nei bassi indici di utilizzo della capacità nel settore e in particolare nel tasso di disoccupazione". La scorsa settimana, il Ministero dell'Economia ha annunciato che a maggio sono stati creati 32.140 posti di lavoro con un contratto formale nel paese, il peggior risultato per il mese dal 2016, quando i posti vacanti sono stati chiusi. Nel primi cinque mesi del 2019 sono stati generati 351.063 posti di lavoro formali. I disoccupati nel paese sono 12.984 milioni e i sottoccupati (impiegati meno di 40 ore alla settimana lavorate, disoccupati scoraggiati che hanno smesso di cercare lavoro e quelli che potrebbero essere impiegati ma non lavorano per ragioni diverse) i 28,5 milioni, pari al 25 per cento della forza lavoro. (Brb)