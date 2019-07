Venezuela: inviato speciale Usa Abrams, nessun colloquio pianificato con Russia su crisi venezuelana

- Il Rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, ha dichiarato oggi che non sta pianificando alcun colloquio sul Venezuela con gli omologhi russi. "Non adesso", ha detto Abrams all'agenzia russa “Sputnik” alla domanda se stesse pianificando qualche colloquio sulla crisi venezuelana con i funzionari russi. "L'abbiamo già fatto alcune volte", ha aggiunto. Abrams ha annunciato che avrebbe chiamato in giornata il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidò. Ieri il governo venezuelano e l'opposizione hanno accettato di impegnarsi in un dialogo permanente sulla pace in seguito ai colloqui di tre giorni a Barbados, ha detto il governatore dello Stato venezuelano Miranda Hector Rodriguez.(Was)