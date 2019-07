Usa: Mnuchin, senza rialzo tetto del debito Tesoro finirà denaro già da settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commenti della presidente della Camera arrivano poco dopo che la democratica si è confrontata, per la seconda volta in una settimana, con il segretario al Tesoro Usa, Steve Mnuchin, che mercoledì aveva esortato il Congresso ad innalzare il tetto del debito prima della pausa estiva. Il governo spende circa 900 miliardi di dollari in più di quanto incamera ogni anno, e copre la differenza emettendo debito, la cui emissione è però vincolata a un tetto massimo fissato dal Congresso federale. Il Congresso ha sospeso il limite del debito nel 2018, ma quella sospensione è scaduta a marzo. Il dipartimento del Tesoro ha finora tentato di ritardare alcuni pagamenti maggiori, ma presto non avrà più questa flessibilità (Was)