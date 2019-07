Moldova: ministero Esteri condanna discorso rappresentante Transnistria a Consiglio Onu per diritti umani

- Il ministero degli Affari esteri della Moldova condanna il discorso del rappresentante del Consiglio internazionale dei compatrioti russi (Circ), alla sessione plenaria della 41ma sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. E' quanto si legge in un comunicato diffuso dalla diplomazia di Chisinau. Secondo la nota stampa, Tiraspol avrebbe tentato di distorcere le azioni intraprese da Chisinau per quanto riguarda il rispetto e la protezione dei diritti umani in tutto il paese, compresa la regione della Transnistria (regione separatista della Moldova orientale). "La Moldova ha chiesto di ritirare il testo del discorso dal sito web ufficiale dell'organizzazione perché non corrisponde al contenuto della presentazione annunciata e viola le disposizioni del diritto internazionale", si legge nel comunicato. (segue) (Moc)