Moldova: ministero Esteri condanna discorso rappresentante Transnistria a Consiglio Onu per diritti umani (2)

- Il ministero degli Esteri ritiene inoltre che discorsi così "provocatori" possano minare gli sforzi compiuti nel processo di negoziazione nel formato "5+2". Il capo della rappresentanza ufficiale della Transnistria nella Federazione Russa, Leonid Manakov, ha partecipato, attraverso la piattaforma fornita dalla Russia, alla 41ma sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra, accusando Chisinau di violare i diritti dei cittadini della Transnistria: libertà di movimento, sicurezza e integrità personale,diritto al lavoro, iniziativa imprenditoriale, istruzione e selezione professionale, attività economica straniera e comunicazione con il mondo esterno. Manakov ha quindi chiesto per la Transnistria lo status di osservatore. Il diplomatico ha tenuto una presentazione dal titolo "Diritti umani come base per lo sviluppo della cooperazione transnistriana con le Nazioni Unite". (Moc)