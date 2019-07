Difesa: generale Vecciarelli al vertice Onu dei capi di Stato maggiore

- Si concluderà oggi a New York, presso la sede delle Nazioni Unite, la riunione biennale dei capi di Stato maggiore della Difesa dei paesi membri dell’Onu, iniziata mercoledì sera, con un appuntamento conviviale, e proseguita ieri con le sessioni di lavoro mattutina e pomeridiana. Per l’Italia è presente il generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato maggiore della Difesa, che oggi ha in corso incontri bilaterali con alcuni suoi colleghi dei paesi impegnati, come l’Italia, nelle missioni in Iraq, Afghanistan, Niger e Corno d’Africa. Il generale ha in programma anche incontri con i vertici militari statunitensi che, secondo quanto apprende Agenzia Nova, dovrebbero sollecitare una risposta alla richiesta, rivolta ormai alcune settimane fa al nostro paese, di un impegno militare italiano in Siria. Il governo di Roma è restio ad accogliere la richiesta, visto anche l'impegno dei nostri militari in Libano, in Iraq e in Afghanistan, mentre nelle Forze armate vi sarebbe maggiori disponibilità. Ceccarelli potrebbe incontrare anche i vertici delle maggiori compagnie Usa del settore dell'aerospazio e della difesa, tra cui la Loocked Martin, azienda che realizza i cacciabombardieri F35.(Nus)