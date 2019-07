Iran: pasdaran conducono vasta operazione contro miliziani curdi al confine con l’Iraq

- I Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) hanno annunciato di aver condotto una serie di operazioni contro militanti curdi al confine con l’Iraq distruggendo diverse postazioni e cambi di addestramento dei miliziani. Secondo quanto riferisce l’agenzia semi-ufficiale “Tasnim”, per l’operazione sono stati impiegati droni armati e missili. “Diversi terroristi sono stati uccisi e altri feriti negli attacchi che sono stati condotti a partire dallo scorso 10 luglio contro postazioni e cambi di addestramenti”, ha riferito una fonte dei Guardiani della rivoluzione iraniana. Secondo quanto riferito sia dall’edizione in arabo della “Tasnim” che dall’emittente “Press Tv”, ma nella sua versione inglese, l’operazione si è svolta in territorio iracheno. Nella versione in lingua farsi di entrambi i media si legge che l’operazione è semplicemente avvenuta lungo il confine. Vi sono frequenti scontri nell'area tra le forze di sicurezza iraniane e gruppi militanti curdi iraniani con sede nella parte orientale della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Tra i gruppi il più potente è il Partito della vita libera in Kurdistan (Pjak) che secondo Teheran ha rapporti con il più noto Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).(Res)