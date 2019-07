Speciale difesa: Turchia, iniziata consegna sistema missilistico russo S-400

- La spedizione del primo lotto del sistema di difesa missilistico russo S-400 alla Turchia ha preso il via questa mattina. Lo ha dichiarato in una nota il ministero della Difesa turco. "I primi equipaggiamenti del sistema di difesa missilistica S-400, acquistati per soddisfare le esigenze di difesa aerea e missilistica della Turchia, hanno iniziato ad arrivare alla base aerea di Murted ad Ankara il 12 luglio 2019", ha riferito il ministero in un messaggio su Twitter. L’acquisto degli S-400 russi da parte della Turchia ha portato a una forte polemica con gli Stati Uniti, che hanno minacciato l’esclusione di Ankara dal programma di sviluppo dei caccia F-35 e l’imposizione di sanzioni. Il Pentagono sostiene che la presenza degli S-400 sul suolo turco sia incompatibile con quella di altri sistemi d’arma Nato e che potrebbe essere utilizzata dalla Russia per ottenere informazioni cruciali sulla vulnerabilità degli F-35. Al momento Washington non ha ancora risposto alla proposta di Ankara sull’istituzione di una commissione tecnica per risolvere la disputa. (Res)