Speciale difesa: ministro Finanze bulgaro assicura, pronti a pagare costo F-16 a Usa in unica tranche

- La Bulgaria è pronta ad effettuare il pagamento di circa 1,2 miliardi di dollari agli Stati Uniti in un’unica tranche per la fornitura di otto velivoli militari F-16. Lo ha detto il ministro della Difesa bulgaro, Vladislav Goranov, in un'intervista all’agenzia di stampa “Focus News Agency”. "L'importo che dobbiamo pagare per l'acquisto delle nuove armi per l'Esercito bulgaro è significativo: il pagamento che deve essere effettuato immediatamente nel corso dei nostri colloqui con gli Stati Uniti è di circa 1,2 miliardi di dollari. L'importo non si riflette nella legge sul bilancio dello Stato, quindi stiamo pianificando una riunione straordinaria lunedì per esaminare i contratti già conclusi tra la parte bulgara e quella americana, offrendoli all'Assemblea nazionale per la ratifica”, ha spiegato Goranov. Secondo il ministro sarà necessario “un aggiornamento della legge sul bilancio dello Stato per aumentare il lato della spesa e fornire i finanziamenti a questo progetto. Il ministro ha aggiunto che la fornitura fisica delle nuove attrezzature dovrebbe essere prevista per il 2023. (Bus)