Speciale difesa: Russia conferma avvio consegne missili S-400 a Turchia

- Il servizio federale per la cooperazione tecnico-militare della Russia ha confermato che la consegna dei sistemi missilistici russi S-400 in Turchia è iniziata. "Il Servizio per la Cooperazione tecnico-militare conferma l'inizio della consegna dei sistemi S-400 in Turchia, le consegne verranno implementate entro i tempi concordati dalle parti", riferisce l'ufficio stampa. In precedenza il ministero della Difesa della Turchia ha annunciato l'arrivo dei primi sistemi al campo d'aviazione di Myrted. (Rum)