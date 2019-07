Speciale difesa: Italia-Vietnam, sottosegretario Tofalo, puntiamo a dieci miliardi di interscambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminata la missione in Vietnam del sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo che ad Hanoi ha partecipato al terzo dialogo strategico bilaterale in materia di difesa e sicurezza con i più alti vertici della Difesa vietnamita. "Sono stati tre giorni intensi e proficui, abbiamo portato a casa importanti risultati e ora puntiamo a rilanciare l'interscambio economico tra Italia e Vietnam portandolo da quattro a sei miliardi di dollari entro il 2020 e superando i dieci miliardi nei prossimi anni", è questo il resoconto fatto dal sottosegretario Tofalo. "Stiamo seguendo un percorso chiaro tracciato in primis dal presidente del Consiglio Conte che è stato in Vietnam a giugno di quest'anno e dal ministro degli Esteri. Questo porterà indiscussi benefici alle nostre aziende che operano in tutti i settori e creerà importanti opportunità di crescita e di lavoro per i nostri giovani", ha aggiunto Tofalo. "Il messaggio che deve arrivare è quello che l'Italia sa fare sistema coinvolgendo i principali attori del paese: le istituzioni e le aziende di ogni settore. I nostri investitori nel mercato del sud est asiatico possono contare sul supporto del governo. I risultati conseguiti sono il frutto di un grande lavoro di squadra e confermano la volontà di crescita del nostro paese che per la straordinaria qualità del Made in Italy merita di essere sempre più competitivo nel mercato globale", ha concluso il sottosegretario. (Rin)