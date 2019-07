Speciale difesa: Ue, Alto rappresentante Mogherini conclude tour nei paesi del Sahel, focus su sicurezza e cooperazione

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha concluso il suo tour in Burkina Faso, Mali, Niger e Repubblica Centrafricana. Lo riferisce in una nota l'agenzia europea per l'azione esterna (Seae). A Ouagadougou, in Burkina Faso, Mogherini ha partecipato alla riunione ministeriale Ue-G5 Sahel, incontro che è stato dedicato alla situazione della sicurezza e alla operatività della forza comune del G5 Sahel, oltre che ai meccanismi di sicurezza, riconciliazione e dialogo necessari per rafforzare la coesione sociale e prevenire le tensioni della comunità. In occasione della sua visita Mogherini è stata ricevuta dal presidente del Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, dal primo ministro Christophe Dabiré e dai membri del suo governo, per discutere del partenariato bilaterale tra l'Ue ed il Burkina Faso. Le discussioni si sono concentrate sulla strategia integrata del governo per la sicurezza e lo sviluppo e l'ampliato programma di emergenza del Sahel (Sps), in favore del quale è stato confermato un ulteriore sostegno di 55 milioni di euro. Mogherini ha poi visitato insieme alle autorità burkinabé una scuola franco-araba che riceve il sostegno dell'Ue nell'ambito del programma "Tutela dei giovani nelle aree a rischio del Paese", che mira a rafforzare l'offerta educativa nelle aree vulnerabili e l'occupazione dei giovani. (Com)