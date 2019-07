Albania: investimento della coreana Yura corporation, avviati lavori per fabbrica settore automobilistico

- La società coreana Yura Corporation, tra i leader mondiali per la produzione di elementi elettrici degli automezzi, ha dato il via oggi ai lavori per la costruzione di una propria fabbrica in Albania. L'iniziale investimento previsto ammonta a 6,5 milioni di euro, per raggiungere poi in una seconda fase i circa 13 milioni di euro. Lo stabilimento della società coreana sarà costruito nella zona di Fier, a circa 100 chilometri a sud di Tirana, su un terreno di 4,9 ettari, di proprietà dello Stato albanese, e che il governo lo ha concesso in affitto con la simbolica somma di un euro. Presente alla cerimonia di inaugurazione dei lavori, il premier albanese Edi Rama, si è detto soddisfatto che "tra le tante opportunità, la Yura ha scelto proprio il nostro paese. Speriamo, che grazie alla sua scelta, di aver aperto la via anche ad altre società del settore automobilistico". (segue) (Alt)