India: inflazione al dettaglio al 3,18 per cento a giugno (2)

- La banca centrale ha abbassato i tassi di interesse di 25 punti base il 6 giugno, il terzo taglio dall’inizio dell’anno, volto a contrastare il rallentamento della crescita e a sostenere la spesa dei consumatori. Il Comitato di politica monetaria, con decisione unanime, ha ridotto il tasso repo, al quale la banca centrale offre prestiti a breve termine alle altre banche, dal sei al 5,75 per cento e il tasso reverse repo, al quale prende in prestito denaro dalle banche e assorbe la liquidità in eccesso, dal 5,75 al 5,5 per cento. Inoltre, ha cambiato il suo orientamento da “neutrale” ad “accomodante”. L’Rbi prevede un tasso di inflazione del 3-3,1 per cento nel primo semestre dell’anno fiscale 2019-20 (aprile-settembre). (Inn)