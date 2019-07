Ue-Usa: riconoscimento congiunto sui farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto espresso nella dichiarazione congiunta concordata dal presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker e il presidente degli Usa, Donald Trump, nel luglio 2018, l'agenda commerciale transatlantica positiva, stabilita nella dichiarazione congiunta, prevede l'impegno di entrambe le parti a ridurre gli ostacoli e ad aumentare gli scambi in diversi settori, compreso quello dei prodotti farmaceutici. Lo ha reso noto la Commissione europea secondo cui questo accordo di riconoscimento reciproco è corroborato da una solida prova che l'Ue e gli Stati Uniti hanno procedure comparabili per effettuare ispezioni di buone prassi di fabbricazione per i medicinali per uso umano. "Il completamento dell'accordo sul mutuo riconoscimento non è solo un passo avanti nelle relazioni commerciali tra l'Ue e gli Stati Uniti, ma garantirà anche medicinali di alta qualità a vantaggio dei pazienti: significa che, da entrambe le parti dell'Atlantico, le autorità preposte ai medicinali possono ora fare affidamento sui risultati delle ispezioni per sostituire le proprie ispezioni. La Food and Drug Administration statunitense ha completato le valutazioni delle capacità delle 28 autorità competenti dell'Ue, risultato di cinque anni di stretta cooperazione transatlantica", ha commentato il commissario per la salute e sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis. (segue) (Beb)