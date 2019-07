Speciale difesa: Ue, Mogherini domani e domenica a Baghdad e Kuwait City

- Domani e domenica l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, sarà a Baghdad e a Kuwait City per le visite bilaterali ufficiali e per l'apertura della nuova delegazione dell'Ue in Kuwait. Lo si apprende dalla Commissione europea. Il 13 luglio, a Baghdad, in Iraq, incontrerà il presidente Barham Salih, il primo ministro Adel Abdul Mahdi, il presidente del parlamento Muhammad al Halbusi e il ministro degli Esteri Mohamed Ali al Hakim. Il 13 e il 14 luglio sarà a Kuwait City per aprire la delegazione dell'Ue in Kuwait che segna l'impegno dell'Ue a rafforzare la sua relazione con il Kuwait e a rafforzare ulteriormente il suo impegno con la regione. Mogherini sarà ricevuta dall'emiro del Kuwait, Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah, e incontrerà anche il primo ministro del Kuwait, Jaber al Mubarak al Hamad al Sabah e il vice primo ministro e ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Sabah al Khaled al Sabah. (Beb)