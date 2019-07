Speciale difesa: Balcani, Ratko Mladic torna in carcere a Scheveningen dopo ricovero per malore

- L'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic è tornato oggi nelle strutture carcerarie di Scheveningen dopo essere stato ricoverato per un malore presso l'ospedale dell'Aia. Lo ha reso noto il figlio Darko, secondo quanto riporta l'emittente "B92". Mladic si era sentito male nella giornata di ieri nel corso della visita della moglie nell'unità carceraria. Il consiglio giudicante del Tribunale penale internazionale dell'Aia ha condannato il 22 novembre 2017 l'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic all'ergastolo per crimini di guerra. Il presidente del consiglio giudicante Alphons Ope, nel leggere la sentenza, ha affermato che Mladic non è stato giudicato colpevole sul piano individuale per genocidio. Tuttavia, il tribunale ha stabilito la sua responsabilità, come parte di un’associazione a delinquere, per quanto riguarda un totale di 10 capi d'imputazione. (Seb)