Speciale difesa: Montenegro, Pompeo, adesione Nato ha contribuito a sicurezza globale

- Gli Stati Uniti e il Montenegro sono amici, partner e alleati da molto tempo: il contributo di Podgorica nella Nato ha rafforzato la sicurezza regionale e globale. Lo ha affermato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in un messaggio inviato in vista della festa nazionale del Montenegro domani 13 luglio. Pompeo elogia "il lavoro dei soldati montenegrini in servizio fianco a fianco a noi in Afghanistan e Europa, e diamo il benvenuto all'impegno del vostro paese per l'invio di truppe in Iraq entro la fine dell'anno". "Sosteniamo fortemente gli sforzi di riforma necessari per l'adesione Ue. Gli Stati Uniti continueranno a lavorare con voi per rafforzare la libertà dei media, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. I nostri valori condivisi e l'impegno alla pace e alla sicurezza assicura che i legami tra i nostri paesi continueranno ad approfondirsi", ha dichiarato Pompeo nel messaggio diffuso dal Dipartimento di Stato. (Mop)