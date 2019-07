Torino: Salvini, anche Salone dell'Auto scappa da città, altro danno del M5s, non si governa solo con i no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma che "anche il Salone dell’Auto scappa da Torino, dopo le Olimpiadi e i ritardi sulla Tav altro danno dei Cinque stelle alla città: basta, non si governa solo con i no". (Com)