Sicurezza bis: Fico, Camera ha ovviato ad amnesie Salvini su Prefetti, Polizia e Vigili fuoco

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, sugli emendamenti al decreto Sicurezza bis, precisa: "Voglio essere chiaro: lavoro come ho sempre fatto senza guardare in faccia a nessuno. Il Parlamento è libero da ogni pressione e svolge la sua attività in piena autonomia. Sono davvero contento che ancora una volta lo abbia dimostrato. La Camera - spiega - è infatti intervenuta per ovviare alle amnesie del ministro dell’Interno che si era dimenticato di Prefetti, Polizia e Vigili del fuoco quando ha scritto il decreto Sicurezza".(Rin)