Nigeria: stanziati oltre 277 milioni di dollari per istruzione superiore nel 2019

- Il governo federale della Nigeria ha deciso di stanziare 277,7 milioni di dollari nel 2019 come fondi di intervento per le istituzioni pubbliche superiori in tutto il paese. Lo ha annunciato il segretariato esecutivo del Tertiary Education Trust Fund (Tetf), Suleiman Bogoro, nel quadro dell'incontro annuale tenuto ad Abuja con i responsabili delle istituzioni beneficiarie. Secondo Bogoro, lo stanziamento prevede l’assegnazione di 22,9 milioni l’anno per ogni università, di 1,5 milioni per ciascun politecnico, e di 1,5 milioni di dollari per i licei. La Nigeria ha 43 università federali e 48 università statali. "Lo stanziamento di fondi per l’educazione è stato costante nonostante il calo del prezzo del petrolio”, ha commentato Bogoro, esprimendo tuttavia preoccupazione per il crescente numero di istituti di istruzione terziaria e per il rischio che questi rimangano esclusi dai finanziamenti. (segue) (Res)