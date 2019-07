Nigeria: stanziati oltre 277 milioni di dollari per istruzione superiore nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento nigeriano ha approvato a fine aprile la legge di bilancio relativa al 2019. Il budget, approvato con quattro mesi di ritardo, prevede una somma totale di 29,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto al piano di spesa che il presidente Muhammadu Buhari aveva presentato a dicembre. Allora il capo dello Stato aveva presentato all’Assemblea nazionale di Abuja una legge di bilancio per un valore complessivo di circa 24,3 miliardi di dollari, affermando che un quarto della somma (5,8 miliardi di dollari) sarebbe stato utilizzato per il pagamento del debito, mentre circa 5,6 miliardi di dollari destinati alla spesa in conto capitale. La presentazione del budget in aula era stata accompagnata da fischi e schiamazzi da parte dei deputati dell’opposizione che a più riprese avevano interrotto l’intervento di Buhari, tanto da costringere l'esecutivo di Abuja a rinviare l'approvazione del budget a dopo le elezioni generali di febbraio. Nella legge di bilancio approvata dal parlamento per l'anno in corso sono inclusi fondi che possono sostenere le attività di sole 30 ambasciate all'estero: il governo prevede infatti di chiudere 80 delle sue 110 ambasciate nel mondo per ridurre i costi di mantenimento legati alle strutture di rappresentanza. (segue) (Res)