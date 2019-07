Nigeria: stanziati oltre 277 milioni di dollari per istruzione superiore nel 2019 (3)

- Secondo quanto riferito da funzionari di governo, la decisione è stata presa anche per lo stato in cui versano alcune di queste a causa dell'impossibilità da parte del personale diplomatico di adeguarsi al costo della vita locale. Sul fronte delle nuove opere, invece, il governo della Nigeria prevede di investire 24,4 miliardi di dollari in infrastrutture nei prossimi dieci anni e introdurrà da quest'anno delle obbligazioni per finanziarle, come annunciato il ministro per il Commercio e gli investimenti Okechukwu Enelamah. Il ministro ha sostenuto che è suo "obiettivo aumentare di 10-20 miliardi di dollari la spesa per le infrastrutture nei prossimi cinque, dieci anni, perché pensiamo che questo corrisponda ai nostri bisogni". Il governo collaborerà con altre parti interessate per raccogliere fondi, ha spiegato il ministro, annunciando che un comitato ministeriale è stato istituito appositamente per promuovere l'attuazione delle misure. Questo è composto dai ministri delle Finanze, del Bilancio, del Commercio e degli investimenti e delle Opere, oltre che da altri rappresentanti del governo. (Res)