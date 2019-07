Sicurezza: Patitucci (Silp Cgil), nuovo piano questore Roma assicurerà miglior servizio

- "Il Questore di Roma Carmine Esposito, dopo aver potenziato la Polizia di prevenzione per il controllo del territorio con il nuovo progetto sperimentale che prevede dei moduli operativi destinati alle zone più calde della città, ora rinforza anche il soccorso pubblico con un incremento straordinario di personale di oltre 35 unità. In questo modo sarà assicurato ai cittadini un servizio più efficiente e aumenterà la sicurezza del personale della sezione Volanti". Lo dichiara, in una nota, il segretario generale del Silp Cgil di Roma e del Lazio Antonio Patitucci. "L'incremento di personale - continua - consentirà di aprire in autunno anche la nuova sede del Reparto Volanti di via Salviati, dove saranno trasferiti circa 100 operatori e operatrici scelti tra volontari e nuovi arrivi. Sette equipaggi di volante potranno cosi' raggiungere velocemente il settore sud-est della Capitale mentre gli equipaggi della sede storica del Reparto di via Guido Reni si occuperanno del settore nord-ovest di Roma. Le 100 unità ulteriori che arriveranno tra dicembre 2019 e aprile 2020 saranno destinate tutte ai commissariati della Capitale, che attualmente soffrono un calo di organico del 30 per cento. Il piano del Questore di Roma è il maggiore sforzo posto in essere dall'apparato sicurezza romano in termini di Polizia di prevenzione e soccorso pubblico, per contrastare il crimine e in particolare i reati predatori". (Com)