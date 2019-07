Corea del Sud: ministero Difesa smentisce indiscrezioni su adesione Giappone a Unc

- Il ministero della Difesa nazionale della Corea del Sud ha smentito ieri le indiscrezioni di stampa secondo cui il Comando delle Nazioni Unite in Corea (Unc) sarebbe intenzionato a coinvolgere il Giappone nelle sue operazioni. “Il Giappone non ha combattuto la Guerra di Corea, e dunque non può contribuire come Stato” alle operazioni del Comando Onu, ha dichiarato un funzionario del ministero della Difesa, escludendo l’invio di truppe giapponesi o il coinvolgimento di Tokyo nell’Unc senza il consenso esplicito di Seul. Esclusi Stati Uniti e Corea del Sud, ad oggi 16 paesi fanno parte dell’Unc: Australia, Belgio, Canada, Colombia, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Sudafrica, Thailandia, Turchia e Regno Unito. (Git)