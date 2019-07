Giappone-Corea del Sud: funzionario Seul a Tokyo per discutere controlli a esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kim Jung-han, direttore generale per gli affari dell’Asia-Pacifico presso il ministero degli Esteri sudcoreano, si trova in Giappone oggi per discutere i controlli alle esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud imposti da Tokyo, e per tentare di convincere il governo di quel paese a revocare tali misure, che rischiano di causare gravi danni all’industria elettronica sudcoreana. Kim è giunto in Giappone nella serata di ieri, 11 luglio, e stamattina ha preso parte a una riunione della missione diplomatica sudcoreana a Niigata. Non è ancora chiaro se il funzionario incontrerà interlocutori del governo giapponese. Il Giappone ha respinto martedì una richiesta di Seul di revocare i controlli alle esportazioni di alcune sostanze chimiche per l’elettronica verso la Corea del Sud, introdotti da Tokyo la scorsa settimana. Il ministero del Commercio sudcoreano ha annunciato che i due paesi stanno organizzando colloqui a Tokyo per la giornata di oggi. Al momento, però, le posizioni tra i due paesi appaiono immutate, e il governo giapponese ha avvertito che i colloqui serviranno soltanto a “illustrare” a Seul i dettagli dei controlli alle esportazioni. (segue) (Git)