Giappone-Corea del Sud: funzionario Seul a Tokyo per discutere controlli a esportazioni (2)

- La Corea del Sud ha chiesto la mediazione degli Stati Uniti nella grave crisi diplomatica in atto tra Seul e Tokyo, dopo la decisione del Giappone di imporre controlli ad alcune esportazioni tecnologiche cruciali verso quel paese. Il governo sudcoreano ha annunciato ieri, 11 luglio, che il ministro degli Esteri, Kang Kyung-wha, ha discusso telefonicamente la questione con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ed espresso la posizione si Seul, secondo cui i vincoli alle esportazioni posti in atto dal Giappone minano le catene di fornitura globali e danneggiano la cooperazione trilaterale. Il ministero degli Esteri sudcoreano afferma che Pompeo ha espresso “comprensione” per la posizione della Corea del Sud, ed ha acconsentito a facilitare la comunicazione tra Tokyo e Seul tramite i canali diplomatici Usa. Kim Hyun-ching, vicecapo dell’Ufficio presidenziale di sicurezza nazionale della Corea del Sud, è arrivato a Washington mercoledì, ed ha dichiarato ai giornalisti di voler affrontare a sua volta la questione con i suoi interlocutori statunitensi. (segue) (Git)