Cina: presentata a Shanghai prima nave rompighiaccio e di ricerca Xuelong 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima imbarcazione di ricerca e rompighiaccio costruita in Cina, Xuelong 2, conosciuta anche come Snow Dragon 2, è stata presentata ieri a Shanghai e salperà quest'anno. Xuelong 2 è la quarta nave di ricerca del paese. È lunga 122,5 metri e può attraversare ghiaccio di 1,5 metri di spessore con una velocità massima di 3 nodi. La sua prima destinazione sarà la regione antartica. Xuelong 2 effettuerà una spedizione in tandem con il primo rompighiaccio cinese Xuelong, e potenzierà notevolmente le capacità del paese di esplorazione e studio delle regioni polari. Xuelong, costruito in Ucraina, ha condotto 22 missioni di spedizione in Antartide e nove missioni di spedizione nell'Artico da quando è stato messo in servizio nel 1994. (segue) (Cip)