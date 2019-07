Cina: presentata a Shanghai prima nave rompighiaccio e di ricerca Xuelong 2 (2)

- Il 19 gennaio 2019, Xuelong ha urtato un iceberg durante la dua 35a spedizione antartica cinese. La Cina ad oggi mantiene cinque stazioni polari, quattro delle quali nell'Antartide - Changcheng, Zhongshan, Taishan e Kunlun - e una nell'Artide: Huanghe. La sesta stazione polare cinese è in costruzione nel Mare di Ross in Antartide. Dovrebbe essere completato entro il 2022. La Cina ha firmato il Trattato Antartico nel 1983, ed è divenuta un membro consultivo due anni dopo. Ha inviato la sua prima squadra di spedizione nell'Antartide nel 1984. Il paese si è unito al Comitato internazionale per la scienza artica nel 1996 e ha portato a termine la prima spedizione scientifica nell'Artide nel 1999. (Cip)