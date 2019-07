Cina: Pechino respinge lettera Consiglio diritti umani Onu sullo Xinjiang

- La Cina ha respinto la lettera firmata congiuntamente da 22 nazioni che critica le politiche di Pechino nella regione autonoma dello Xinjiang. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che la lettera è stata indirizzata all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. "La lettere ignora i fatti. Ha diffamato la Cina con accuse ingiustificate sulla tutela dei diritti umani manifestamente politicizzate, e interferito gravemente negli affari interni del paese", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. La parte cinese ha rivolto rimostranze ai paesi firmatari, ha detto Geng, esortandoli a restare fedeli ai fatti, ad abbandonare i pregiudizi, a rispettare gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, e a non politicizzare le questioni dei diritti umani e le dinamiche nello Xinjiang per interferire negli affari interni della Cina. (segue) (Cip)