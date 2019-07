Cina: Pechino respinge lettera Consiglio diritti umani Onu sullo Xinjiang (2)

- Geng ha sottolineato che le questioni dello Xinjiang appartengono totalmente agli affari interni della Cina, e sono legati alla sovranità, alla sicurezza e all'integrità territoriale del paese. "Il governo e il popolo cinese hanno l'ultima parola sulle questioni dello Xinjiang e non possono essere ostacolati da nessun paese o forze esterne", ha affermato il portavoce. Geng ha aggiunto che lo Xinjiang non ha visto episodi terroristici per più di due anni grazie ad una serie di misure antiterrorismo e de-estremizzazione, tra cui l'istituzione dei centri di istruzione e formazione professionale contestati dalla missiva. La parte cinese ha invitato l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, diplomatici, media, esperti e studiosi di vari paesi a visitare lo Xinjiang. "Accogliamo con favore coloro che sostengono sinceramente i principi di obiettività ed equità a venire nello Xinjiang, ma ci opponiamo fermamente a qualsiasi forza esterna che interferisca negli affari interni della Cina, minando la sovranità e l'integrità territoriale del paese attraverso le questioni dello Xinjiang", ha detto il portavoce. (segue) (Cip)