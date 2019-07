Corea del Nord: Kim Jong-un assume su di sé la carica di capo dello Stato

- La Corea del Nord ha emendato la propria Costituzione per conferire al proprio leader, Kim Jong-un, la carica di capo dello Stato, una misura tesa a normalizzare le relazioni diplomatiche del paese con il resto del mondo. Il nuovo testo della Legge fondamentale nordcoreana, pubblicato sul sito d’informazione ufficiale Naenara, aggiunge la dicitura “rappresenta il paese” alla lista dei doveri del presidente della Commissione per gli affari di Stato, la principale carica di governo retta da Kim. Analisti ed esperti della Corea del Nord supponevano che tale modifica fosse stata apportata sin dall’emendamento costituzionale dello scorso aprile, ma sino ad oggi Pyongyang non aveva mai pubblicato il nuovo testo della Carta. Il ruolo di rappresentante dello Stato era precedentemente attribuito al presidente del Presidium dell’Assemblea suprema del popolo, una carica che lo scorso aprile è stata assunta da uno dei più stretti collaboratori del leader nordcoreano. Choe Ryong-hae. (Git)