Cina-Corea del Nord: vicepremier Hu invita a promuovere cooperazione pragmatica

- Il vice premier cinese, Hu Chunhua, ha invitato la Cina e la Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) a promuovere la comunicazione amichevole e la cooperazione pragmatica per migliorare i benefici dei due paesi e popoli. Lo riporta l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che Hu ha fatto le osservazioni a un banchetto per celebrare il 58mo anniversario della firma del Trattato di amicizia, cooperazione e assistenza reciproca tra la Cina e la Corea del Nord. "La Cina è pronta a collaborare con la Corea del Nord per attuare l'importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi, rafforzare gli scambi di esperienze nello sviluppo, promuovere una comunicazione amichevole e pragmatica per migliorare i benefici dei due paesi e dei due popoli, oltre a dare contributi positivi per la pace, la stabilità e la prosperità regionali", ha detto Hu. L'ambasciatore della Corea del Nord in Cina, Chi Jae Ryong, ha detto che il suo paese collaborerà con Pechino per portare avanti la tradizionale amicizia e migliorare la sana cooperazione tra i due paesi al fine di promuovere legami bilaterali sempre più stretti.(Cip)