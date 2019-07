Imprese: Air China firma accordo con Airbus per acquisto di 20 aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera cinese, Air China, ha firmato ieri un accordo per acquistare 20 aerei A350-900 dal costruttore di aeromobili globale Airbus. L'accordo vale circa 6,537 miliardi di dollari basati sui prezzi di mercato aperti registrati nel gennaio 2018, e la somma effettiva verrà adeguata in seguito e pagata a rate, ha riferito Air China in una nota alla Borsa di Shanghai. Le consegne dei velivoli saranno condotte in modo graduale dal 2020 al 2022. L'accordo dovrebbe migliorare la capacità di trasporto del gruppo Air China di circa il 9,7 per cento, secondo la dichiarazione. Air China, una delle più grandi compagnie aeree in Cina, operava 669 aerei di linea alla fine del 2018.(Cip)