Filippine: Onu lancia indagine su morti guerra alla droga (2)

- La guerra al narcotraffico intrapresa dalle Filippine sotto la presidenza di Rodrigo Duterte è una “impresa omicida su larga scala” e dovrebbe essere sottoposta a una indagine delle Nazioni Unite per crimini contro l’umanità. E’ quanto afferma un nuovo rapporto della ong Amnesty International, a tre mesi dalla “guerra alla droga” dichiarata da Duterte, che ha causato nelle Filippine migliaia di uccisioni extra-giudiziali. Secondo Amnesty, dietro l’offensiva al narcotraffico si cela l’omicidio sistematico di appartenenti alle classi meno abbienti, su una scala tale da ammontare ormai ad un crimine contro l’umanità. Il rapporto illustra una serie di casi nei quali la Polizia avrebbe aperto il fuoco contro sospetti indifesi, o li avrebbe sequestrati per poi giustiziarli in luoghi isolati. Il rapporto denuncia anche la manipolazione del materiale probatorio e la fabbricazione di prove ai danni di sospetti spacciatori, così come la generale impunità dei funzionari di polizia responsabili di crimini. Secondo il rapporto, la provincia di Bulacan, nell’area centrale di Luzon, ha ormai superato l’area di Metro Manila per il numero di vittime della guerra alla droga. (segue) (Fim)