Imprese: Lenovo in testa a vendite mondiali personal computer nel secondo trimestre

- Secondo la ricerca e la società di consulenza Gartner, il produttore cinese di personal computer Lenovo ha conseguito la maggior quota del mercato globale dei computer portatili nel secondo trimestre di quest'anno. La quota di mercato di Lenovo si è attestata al 25 per cento, con la vendita di 15,77 milioni di unità, seguita dal 22,2 per cento di Hp, dal 16,9 per cento di Dell e dal 5,9 per cento di Apple. Lenovo ha anche registrato la crescita più rapida su base annua - più 15,9 per cento - e il più grande aumento della propria quota di mercato tra i maggiori venditori, afferma il rapporto. Il mercato mondiale dei pc ha registrato una crescita dell'1,5 per cento nel secondo trimestre del 2019 dopo due trimestri di calo, secondo Gartner, e le spedizioni di pc sono ammontate a 63 milioni di unità, rispetto a 62 milioni di unità nel secondo trimestre 2018. (Cip)