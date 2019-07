Kosovo-Nord Macedonia: presidente Thaci, già avuti chiarimenti con premier Zaev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha avuto oggi un colloquio con il capo uscente della missione Eulex, Alexandra Papadopoulos, in vista della fine del suo mandato. Thaci ha affermato, secondo quanto riporta l'emittente "Rtk", che la cooperazione tra le autorità di Pristina e la missione Ue per l'assistenza giudiziaria è stata eccellente. "Questo dimostra che il viaggio del Kosovo sarà coordinato con le autorità dell'Ue, con la nostra chiara visione di avere la liberalizzazione dei visti il prima possibile insieme ad una chiara prospettiva europea", ha dichiarato Thaci. Dopo il colloquio, Thaci ha parlato ai giornalisti commentando la vicenda degli scherzi telefonici di cui è stata vittima il premier macedone Zoran Zaev, precisando di aver già ricevuto una telefonata di scuse dal capo del governo di Skopje per le sue frasi sul "sostegno di Mosca" ai piani di scambio di territorio intercorsi tra il presidente del Kosovo e quello della Serbia Aleksandar Vucic. "Mi ha detto che tutto quanto riferito in quella conversazione telefonica è stato basato su disinformazione pubblicata dal media russo Sputnik", ha spiegato Thaci. (segue) (Kop)