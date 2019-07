Kosovo: comandate base Usa Bondsteel, situazione sicurezza stabile

- La situazione della sicurezza in Kosovo è buona e non ci sono reali tensioni sul terreno: lo ha affermato il comandante della principale base militare Usa della missione Kfor in Kosovo (Bondsteel), comandante Roy J. Macaraeg. Secondo quanto affermato dal generale Usa parlando al portale d'informazione "European Western Balkans", la presenza da oltre 20 anni della missione Nato in Kosovo ha portato molti risultati ed è ancora importante e fondamentale per assicurare la sicurezza, "una condizione necessaria" per il proseguimento del dialogo tra Pristina e Belgrado. "La missione Kfor è fondata su alcune condizioni, ovvero staremo nel paese fino a quando la situazione lo richiederà", ha dichiarato il generale. Nella ricostruzione di Macaraeg, da un punto di vista militare "le condizioni di sicurezza sono garantite e non ci sono tensioni reali sul territorio". (segue) (Kop)