Speciale difesa: Serbia, premier Brnabic, Ue reagisca a divieto ingresso nostro ministro in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia Ana Brnabic ha fatto appello alle istituzioni europee affinché "reagiscano" di fronte al divieto delle autorità di Pristina nei confronti dell'ingresso in territorio kosovaro del ministro serbo della Difesa Aleksandar Vulin. Secondo quanto riferisce "Rts", Brnabic ha aggiunto che il divieto va contro ogni principio di libero movimento di persone e merci. "Hanno detto che è una bugia il fatto che sia vietato a tutte le autorità di Belgrado l'ingresso in Kosovo e che su ciò si decide singolarmente", ha osservato Brnabic. L'Unione europea, ha infine osservato la premier, è garante dell'attuazione dell'Accordo di Bruxelles e dunque le sue istituzioni devono reagire a questo ultimo divieto. Il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin, alla guida di una delegazione militare di Belgrado, è stato respinto ieri dalle autorità del Kosovo mentre tentava di attraversare il confine per recarsi in visita nel nord del paese. (Seb)