Serbia-Kosovo: ministro Finanze Mali conferma, Pristina ha fatto richiesta per adesione in Iota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Serbia Sinisa Mali ha confermato che le autorità kosovare hanno fatto richiesta per un ingresso nella Iota (Intra-european organisation of tax administrations): lo riferisce il quotidiano "Vecernje novsti", precisando che Mali ha così replicato alle affermazioni di Pristina secondo cui non vi sarebbe stata nessuna richiesta del genere da parte del Kosovo. Nei giorni scorsi lo stesso Mali aveva reso noto che l'amministrazione fiscale del Kosovo non è stata ammessa nell'organizzazione. "Si tratta di un'ottima notizia per la Serbia e un'ulteriore conferma del fatto che siamo riusciti anche in questo modo a confermare l'illegittimità delle cosiddette istituzioni del Kosovo", ha detto allora Mali. La Iota ha sede a Budapest, in Ungheria, ed è stata costituita nel 1997 per promuovere la cooperazione tra le amministrazioni fiscali dei paesi europei. Attualmente gli Stati membri sono 46, dei quali due associati (Giordania, Kazakhstan) senza diritto di voto nell'Assemblea generale. (Seb)