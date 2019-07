I fatti del giorno - Balcani (2)

- Montenegro: presidente Djukanovic, rapporti con la Serbia "non sono più come prima" - I rapporti tra il Montenegro e la Serbia non sono entrati in una fase di gelo ma "non sono nemmeno più come prima". Lo ha detto il presidente del Montenegro Milo Djukanovic in un'intervista rilasciata all'emittente "Bntv". Djukanovic ha detto che "il numero degli incontri informali con il presidente serbo Aleksandar Vucic è diminuito, ma la nostra comunicazione comunque esiste". I rapporti tra i due paesi "non sono buoni quanto lo erano una volta" in quanto "esistono ambizioni di alcuni paesi nella regione di occuparsi dei diritti dei propri connazionali negli altri paesi". Parlando del riconoscimento del Kosovo, Djukanovic ha detto che "questa decisione è stata presa dallo stato sovrano del Montenegro in base a una valutazione dei migliori interessi regionali". (segue) (Res)